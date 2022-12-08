Video Yaşam İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video

İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video

08.12.2022 | 12:32

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Hatay’da meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı. Kazalardan birinde 2 otomobilin çarpışmasıyla parçalanan otomobilin sürücüsünün yola savrularak metrelerce sürüklenmesi de yer aldı.

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Hatay'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına son 3 ayda meydana gelen trafik kazalarının kameralara yansıyan görüntüleri dikkat çekti. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, trafik kurallarına uymama, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Paylaşılan görüntülerden birinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü açılan kapıdan düşerek yaklaşık 10 metre uzağa savrulması dikkat çekti. Bir başka kazada ise, kontrolden çıkarak kayan otomobil yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. O sırada aracının arkasındaki eşyaları kontrol eden sürücü ise yara almadan kurtuldu. Diğer bir göründe de ise kavşağa yaklaşırken kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüjü aşarak devrildi. Devrilen aracın altından yaralanmadan çıkan köpek ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başka bir görüntüde yaya geçidi üzerinde karşıya geçmek için bekleyen şahsa ise motosikletin çarpması yer aldı. Diğer görüntüye de yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli Scooter bisiklet sürücülerinin yaşadığı kazalar yansıdı.

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