İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı | Video

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç refüje çarptı. Kaza yapan araca arkadan gelen başka bir aracında çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 07.00 sırlarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akköprü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.T., aşırı süratli seyrettiği aracının hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazadan kısa bir süre sonra başka bir aracın sürücüsü kazayı geç fark edince K.T.'nin otomobiline arkadan çarptı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer sürücünün ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.