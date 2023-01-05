İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
Şanlıurfa’da dev "change" araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05.01.2023 | 12:03
04:21
08:27
00:57
05:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05.01.2023 | 11:45
01:19
00:55
Adana’da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 05.01.2023 | 09:58
05:12
Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05.01.2023 | 11:01
03:16
Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 05.01.2023 | 11:01
00:48
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 05.01.2023 | 11:01
03:54
08:21
00:24
Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:10
02:43
Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:03
01:29
02:55
00:16
Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 04.01.2023 | 21:56
01:21
Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 04.01.2023 | 13:23
01:04
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç refüje çarptı. Kaza yapan araca arkadan gelen başka bir aracında çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.