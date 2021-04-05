Video Yaşam İki arkadaş intihara böyle gitti. Biri öldü, diğeri tutuklandı | Video

İki arkadaş intihara böyle gitti. Biri öldü, diğeri tutuklandı | Video

İki arkadaş intihara böyle gitti. Biri öldü, diğeri tutuklandı | Video
05.04.2021 | 12:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki arkadaş intihara böyle gitti. Biri öldü, diğeri tutuklandı | Video 05:12
İki arkadaş intihara böyle gitti. Biri öldü, diğeri tutuklandı | Video 05.04.2021 | 12:08
Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi | Video 00:33
Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi | Video 05.04.2021 | 12:25
1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı | Video 01:04
1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı | Video 05.04.2021 | 12:30
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu. Kız kavgası kamerada | Video 00:55
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu. Kız kavgası kamerada | Video 05.04.2021 | 12:07
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı | Video 00:34
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı | Video 05.04.2021 | 11:23
İpini koparan boğa araçların arasında 10 km koşturdu | Video 00:23
İpini koparan boğa araçların arasında 10 km koşturdu | Video 05.04.2021 | 11:23
1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı | Video 07:07
1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı | Video 05.04.2021 | 11:12
SON DAKİKA! Sosyal medyada sapıkça ifadeler kullanan Alihan isimli şahıs böyle gözaltına alındı 00:24
SON DAKİKA! Sosyal medyada sapıkça ifadeler kullanan Alihan isimli şahıs böyle gözaltına alındı 05.04.2021 | 11:13
Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip, ölmesini beklemiş | Video 01:09
Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip, ölmesini beklemiş | Video 05.04.2021 | 10:36
İstanbul’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi | Video 02:44
İstanbul’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi | Video 05.04.2021 | 10:36
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Mart 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan sert uyarı Kimse göz koymasın... Bu suçtur... 06:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Mart 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan sert uyarı "Kimse göz koymasın... Bu suçtur... " 05.04.2021 | 10:22
İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı Üst üste geldik 05:10
İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı "Üst üste geldik" 05.04.2021 | 10:03
Antalya’da pencereden baktın kavgası: 3 yaralı | Video 01:09
Antalya’da "pencereden baktın" kavgası: 3 yaralı | Video 05.04.2021 | 09:56
Çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:16
Çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 05.04.2021 | 09:56
Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı 03:30
Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı 05.04.2021 | 09:54
Balıkesir'de polislerden Minik Halil'e kalpleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması 02:41
Balıkesir'de polislerden Minik Halil'e kalpleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması 05.04.2021 | 09:55
Antalya'da pencereden evin içini gözetleyen gençlerle mahalleli arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı 04:50
Antalya'da pencereden evin içini gözetleyen gençlerle mahalleli arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı 05.04.2021 | 09:43
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı | Video 00:48
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı | Video 05.04.2021 | 09:29
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada | Video 00:30
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada | Video 05.04.2021 | 09:33
Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı. Eşi elbiselerini parçaladı | Video 04:34
Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı. Eşi elbiselerini parçaladı | Video 05.04.2021 | 09:21

Adana’da intihara karar veren iki arkadaşın Çatalan Köprüsüne gelip Seyhan Baraj Gölünden atlayacakları noktayı seçmeye çalışmaları saniye saniye görüntülenirken, arkadaşlardan biri atlayıp intihar etti, diğer ise tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı, 2001 yılında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç'un (63) yanına geldi. İddiaya göre, burada Örcün'e alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihar etmeye karar verdi.

"İNTİHAR EDECEK NOKTAYI ARADILAR"
Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler. Burada iki arkadaş köprünün neresinden atlayacaklarına karar vermek için köprünün birçok noktasından aşağı baktı. Bir süre köprüde gezen arkadaşlar köprünün ortasına doğru gitti. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi. Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde kaldı daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak inceleyerek yaptıkları aramada Örcün'ü bulamadı. Örcün'ün cesedini 2 Nisan günü göl kenarında bulunan bir restoran sahibi görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler Örcün'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Örcün'ün ellerinin bağlı olduğu görüldü. Polis tekne ile cesedi karaya çıkardı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ceset elleri bağlı halde bulununca Mehmet Ali Tunç tekrar gözaltına alındı. Tunç, ifadesinde yine beraber intihara karar verdiklerini ancak kendisinin son anda vazgeçtiğini, Örcün'ün elini de kendisinin bağladığını, kimseyi intihara teşvik etmediğini ve delilleri karartmadığını söyledi. Tunç ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı "intihara teşvik etmek ve delilleri karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA