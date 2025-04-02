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İki arkadaşı bıçaklayan zanlı tutuklandı

İki arkadaşı bıçaklayan zanlı tutuklandı "Bıçakladığım 2 kişiyi de tanımıyorum" | Video

02.04.2025 | 08:51

Antalya’da iki kişi ile alkol aldıktan sonra aralarında çıkan tartışmada 1 kişiyi öldüren diğerini de ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dün gece saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi Çevreyolu Köprüsü yakınında ırmak kenarında meydana gelen olayda Denizhan Deniz ve Uygar Özen isimli iki yakın arkadaş alkol almaya başladı. Deniz ve Özen, bir süre sonra aynı bölgeye motosikleti ile gelen ve isminin Mahmut Eren Yılmaz olduğu öğrenilen şahsı yanlarına davet etti. Birlikte alkol almayı sürdüren 3 gencin arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve yumruklaşmaya varan kavga sırasında Mahmut Eren Yılmaz, eline geçirdiği bıçakla Denizhan Deniz ve Uygar Özen'i yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Denizhan Deniz'in olay yerine 20-25 metre mesafede hayatını kaybettiği belirlendi. Uygur Özen ise yaklaşık 150 metre uzaklıkta ağır yaralı olarak bulundu. Özen, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne ardından da hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Denizhan Deniz'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"KENDİMİ KORUMAKTAN BAŞKA AMACIM YOKTU"
Öte yandan olay yerinden kaçan ve bir süre sonra Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Mahmut Eren Yılmaz buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi. Yılmaz'ın ifadesinde gece alkol almak için motosikletiyle ırmak kenarına geldiğini, bir süre sonra otomobille gelen ve daha önce tanımadığı 2 kişinin teklifi üzerine birlikte içmeye ve sohbet etmeye başladıklarını belirterek, "Alkolümüz bitince beraber içtiğimiz arkadaşlardan birisi benim motosikletimle gidip alkol alıp geldi. Bir süre daha alkol aldıktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk atıp üzerime yürüyünce bende yerdeki bıçağı alıp kendimi korumak için gelişigüzel sallamaya başladım. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Kendimi korumaktan başka amacım yoktu. Olanlar için çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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