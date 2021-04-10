Video Yaşam İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video

İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video

İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video
10.04.2021 | 10:56

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İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda stüdyoya geldi ve neden evden kaçtığını anlattı. Eda;"Kafamız dağınıktı, kaçmak istedik" dedi.

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