İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video
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İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda stüdyoya geldi ve neden evden kaçtığını anlattı. Eda;"Kafamız dağınıktı, kaçmak istedik" dedi.