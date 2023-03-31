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İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

31.03.2023 | 10:45

İzmir polisi tarafından bir kamyonda ve bir ikamette ayrı ayrı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 500 gram esrar, bin 763 adet Ecstasy hap, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi; 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İzmir'e diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinilmesi üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "narkotik dedektör köpeği" Rota'nın da katılımıyla Bornova ilçesinde 1 kamyona gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, Konak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda bin 763 adet Ecstasy hap, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli S.G., B.B., H.A., M.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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