Video Yaşam İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video

İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video

İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video
28.03.2021 | 09:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video 02:37
İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video 28.03.2021 | 09:20
Düzce’deki kazada acı tesadüf. Annesinin doğum günü, Semiha’nın ölüm günü oldu | Video 01:36
Düzce’deki kazada acı tesadüf. Annesinin doğum günü, Semiha’nın ölüm günü oldu | Video 28.03.2021 | 09:20
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza. O anlar kamerada | Video 00:35
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza. O anlar kamerada | Video 28.03.2021 | 08:38
Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video 04:20
Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video 28.03.2021 | 08:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı | Video 03:31
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı | Video 28.03.2021 | 08:38
Muğla’da kadına şiddet kamerada 00:43
Muğla’da kadına şiddet kamerada 28.03.2021 | 06:43
Skandal partide kapıları açmadılar! Polis gece kulübüne girdi ve 110 kişiyle karşılaştı 00:11
Skandal partide kapıları açmadılar! Polis gece kulübüne girdi ve 110 kişiyle karşılaştı 27.03.2021 | 16:42
İzmir'de 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü dualarla son yolculuğuna uğurlandı 03:12
İzmir'de 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü dualarla son yolculuğuna uğurlandı 27.03.2021 | 15:42
Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli’nde araç içinde doğum yaptı | Video 01:25
Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli’nde araç içinde doğum yaptı | Video 27.03.2021 | 15:58
Antalya'da korku dolu anlar! Havai fişekli, silahlı konvoy kamerada... 01:29
Antalya'da korku dolu anlar! Havai fişekli, silahlı konvoy kamerada... 27.03.2021 | 15:36
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor 05:29
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor 27.03.2021 | 15:15
Ece Erken'e dava açan Benan Kocadereli: Tazminatı şiddet gören kadınlar için... 00:41
Ece Erken'e dava açan Benan Kocadereli: "Tazminatı şiddet gören kadınlar için..." 27.03.2021 | 15:15
Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu 00:10
Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu 27.03.2021 | 15:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı 03:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı 27.03.2021 | 14:17
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak kurtardı 02:09
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak kurtardı 27.03.2021 | 13:58
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 00:18
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 27.03.2021 | 13:45
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 00:39
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 27.03.2021 | 12:48
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI Kutlama tebrik 02:45
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI (Kutlama tebrik) 27.03.2021 | 12:50
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 06:36
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 27.03.2021 | 12:21
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 01:53
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 27.03.2021 | 12:41

Eyüpsultan’da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Zarar gören 3 katlı bina sakinleri, deprem gibi hissedilen çökmenin ardından kendilerini sokağa attılar. Çökme esnasında odasında ders çalışan üniversite öğrencisi, “Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları” şeklinde yaşadığı korkuyu anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 01.30'da Eyüpsultan İlçesi Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde bulunan 2 binanın arasındaki istinat duvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce inşa edilen 5 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.
İstinat duvarı çökerek altında bulunan 3 katlı bir apartmanın duvarına zarar verdi. Çökme esnasında apartmanda bulunan aile sakinleri deprem olduğunu düşünerek kendilerini sokağa attılar. Aile sakinleri durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, istinat duvarının çöktüğü bölgeyi şerit içine aldı.

"ODAM ŞU ANDA BETON DOLU"
Çöken duvar parçalarının altında bulunan evin ikinci katına zarar verdiği esnada odası içinde ders çalışan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık, "Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları" şeklinde konuştu.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK, FIRLADIK YATAKLARIMIZDAN"
Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise "Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız" diye konuştu.

Daha sonra zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çöken istinat duvarı ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA