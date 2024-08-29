Video Yaşam İki çocuk tarlada çıkan hortumun arasında kaldı: O anlar kamerada | Video
İki çocuk tarlada çıkan hortumun arasında kaldı: O anlar kamerada | Video

İki çocuk tarlada çıkan hortumun arasında kaldı: O anlar kamerada | Video

29.08.2024 | 13:57

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortum bir anda ortalığı birbirine kattı. İki çocuğun hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

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Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu.

Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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