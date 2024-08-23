İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira…
İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan toplamda 405 bin 877 adet taklit inşaat ve hırdavat malzemesi ele geçirildi. Malzemelerin üzerlerine dünyaca ünlü markaların etiketleri yapıştırılarak satıldığı ortaya çıktı.
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