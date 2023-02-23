İki depremde de ürünleri sağlam kalan züccaciye mağazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan züccaciye mağazası, kapılarını yeniden açtı. İş yerinin güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise rafların sallanması, bazı ürünlerin yere düşmesi, tozların uçuşması, yakınlarda yıkılan bir binadan kalkan toz ve parlayan ışıklar dikkati çekti.