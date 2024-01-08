İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 08.01.2024 | 11:38 Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda 23 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü ile neticelenen cinayet gibi kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta geçen kamyonun, gençlerin içerisinde bulunduğu otomobile çarpma anı saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta 1 Ocak Pazartesi günü meydana gelen kazada, R.Ç. kontrolündeki kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Velioğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Hastane işlemleri sonrasında gençlerin cenazesi Hendek ilçesinde toprağa verilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, iki genci hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun, otomobili adeta biçerek, sürüklediği anlar yer aldı.