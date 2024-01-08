İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video
Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda 23 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü ile neticelenen cinayet gibi kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta geçen kamyonun, gençlerin içerisinde bulunduğu otomobile çarpma anı saniye saniye kaydedildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, iki genci hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun, otomobili adeta biçerek, sürüklediği anlar yer aldı.
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