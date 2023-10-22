İki grubun kavgasında 3 kişi bıçaklandı, bir kişi kalp krizi geçirdi | Video
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı, bir kişide de kalp krizi geçirdi.
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