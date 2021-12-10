Video Yaşam İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video

İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video

10.12.2021 | 09:25

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın, kısa süre içinde alevlenerek pompalı tüfekli kavgaya dönüşmesinin ardından yoldan geçen bir kadın yaralandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, olaya karışan şüphelilerden birisi tartışmanın ardından pompalı tüfeğini alarak, Başaran Caddesi üzerinde tartıştıkları şahısların yanına gitti. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfeği ateşledi. O sırada yoldan geçen bir kadın, pompalı tüfekten çıkan saçmanın ayağına isabet etmesi sebebiyle yaralandı, bir dükkanın da camları isabet eden saçmalar sebebiyle kırıldı. Çatışmanın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen R.D.'yi kısa süre içinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR SAÇMA BİZE GELMEDİ"
Pompalı tüfekten çıkan saçmalar dükkanına isabet eden esnaf Yılmaz Erden, "İki grup arasında bir tartışma olmuş. Aşağıdan bir grup koşarak geldi. Diğer taraftan ise bir vatandaş pompalı tüfekle ateş etti. Vatandaşa ateş ederken saçma dükkana geldi. Biz de kapının yakınında duruyorduk, çok şükür saçma bize gelmedi" dedi.

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