İki grubun yumruklu kavgası kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
İki grubun yumruklu kavgası kamerada | Video 02.07.2021 | 09:20
05:06
00:42
01:35
Yeşilçam'ın acı kaybı. Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti | Video 02.07.2021 | 08:59
01:13
04:31
Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı | Video 02.07.2021 | 08:34
02:23
00:26
01:29
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.07.2021 | 08:34
01:29
Jandarma’dan sahte para operasyonu | Video 02.07.2021 | 08:39
01:13
01:48
03:10
Bursa'da komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı 01.07.2021 | 16:29
04:19
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Artı 1’in arkasındaki isimle tanıştı mı? 01.07.2021 | 17:14
02:24
Amasya'da maske takmamakta direnen kadına para cezası! 01.07.2021 | 16:32
04:20
Expo 2021 Hatay'ın maskotu: "Dağ ceylanları" | Video 01.07.2021 | 16:54
01:11
İstanbul Esenyurt'ta kocadan karısını taciz eden sapığa feci dayak! 01.07.2021 | 16:32
01:56
Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler | Video 01.07.2021 | 16:36
00:20
01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsteki tacizci sapık kamerada! 01.07.2021 | 16:39
Küçükçekmece’de, husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında kavga çıktı. İki grubun birbirlerine tekme tekme vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Suriye uyruklu iki grup caddede, karşı karşıya geldi. Gruplar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle girdi. Kavga edenler, çevredeki esnafın müdahalesiyle dağılırken, şahısların yumruklu tekmeli kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.