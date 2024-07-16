İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video 16.07.2024 | 10:54 Bursa'da 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavga eden 2 grup, saniye saniye kameraya yansıdı.