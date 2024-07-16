Video Yaşam İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video
İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video

İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video

16.07.2024 | 10:54

Bursa'da 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavga eden 2 grup, saniye saniye kameraya yansıdı.

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