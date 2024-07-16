İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video
Bursa'da 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı.
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