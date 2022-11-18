İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video

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Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan yol kavgasında bir şahıs kavgada kullanmak için aldığı sopayı yere düşürünce karşı taraf eline geçirdiği sopayla adamı dövdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
YERE DÜŞÜRDÜĞÜ SOPAYI DİZİNDE KIRDILAR
Sopayla kavgaya giren bir şahıs, dengesini kaybedince elindeki sopa yere düştü. Bu sırada karşı taraftaki başka biri ise sopayı eline alarak, sopayı getiren şahsın dizinde kırdı.
Taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.