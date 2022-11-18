Video Yaşam İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video
İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video

İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video

18.11.2022 | 10:19

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Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan yol kavgasında bir şahıs kavgada kullanmak için aldığı sopayı yere düşürünce karşı taraf eline geçirdiği sopayla adamı dövdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tekme, tokat ve sopalı kavga çıktı. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen kavgayı bırakmadı.

YERE DÜŞÜRDÜĞÜ SOPAYI DİZİNDE KIRDILAR
Sopayla kavgaya giren bir şahıs, dengesini kaybedince elindeki sopa yere düştü. Bu sırada karşı taraftaki başka biri ise sopayı eline alarak, sopayı getiren şahsın dizinde kırdı.

Taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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