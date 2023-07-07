İki grup arasında kavga: Sopa, kemer, şişe ve yumruklarla saldırdılar | Video
Adıyaman’da, sopa, kemer, şişe ve yumruklarla birbirine öldüresiye saldıran iki grubun kavgası kameralara yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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