İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yaralıyı hastaneye götüren Bilal Ş. idaresindeki otomobil ise olayda kullanılan tabanca ile Karafakioğlu 2. Sokak'ta park halinde yakalandı. Olaya karışan Hıdır K. ve İrfan B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede | Video 08.06.2023 | 10:00
01:46
Torbacılara şafak operasyonu: 21 gözaltı | Video 08.06.2023 | 09:59
01:34
İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 08.06.2023 | 09:19
01:05
Anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi | Video 08.06.2023 | 09:10
04:03
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 08.06.2023 | 08:45
00:58
Adana’da virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı | Video 08.06.2023 | 08:45
02:09
Ümraniye’de döküm atölyesinde patlama sonrası yangın | Video 08.06.2023 | 08:46
01:18
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı | Video 08.06.2023 | 08:43
00:12
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem | Video 08.06.2023 | 08:43
02:48
Evinin önünde esrar satanları uyardı, dehşeti yaşadı | Video 07.06.2023 | 22:54
00:23
02:18
Bilecik'te 5 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama | Video 07.06.2023 | 16:23
02:40
TEM’de trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı | Video 07.06.2023 | 15:59
01:14
00:54
Ardahan'da kardeşini bıçakladı, Samsun'da yakalandı | Video 07.06.2023 | 15:23
01:12
Yunanistan sınırında mülteciler adacıkta mahsur kaldılar | Video 07.06.2023 | 15:02
02:18
Mersin'de silahlı kavga! Önce darp edip sonra silahla böyle vurdular | Video 07.06.2023 | 15:02
00:58
Kapıkule’de 200 adet kaçak cep telefonu yakalandı | Video 07.06.2023 | 14:13
00:24
03:26
Fatih'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video 07.06.2023 | 13:40