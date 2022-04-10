Video Yaşam İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

10.04.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:55
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 10.04.2022 | 08:41
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 00:49
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 10.04.2022 | 08:41
Kartal’da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 02:20
Kartal'da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 10.04.2022 | 08:41
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:18
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 22:27
İstanbul Bahçelievler’deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 02:28
İstanbul Bahçelievler'deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 20:58
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 03:11
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 09.04.2022 | 20:09
Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 00:30
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 09.04.2022 | 19:49
Aydın’da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 02:19
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.04.2022 | 19:36
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 01:38
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 09.04.2022 | 19:28
Saklıkent kanyonu sezona hazır 00:20
Saklıkent kanyonu sezona hazır 09.04.2022 | 17:17
SON DAKİKA: Malatya Valisi’nden 5,2’lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 01:25
SON DAKİKA: Malatya Valisi'nden 5,2'lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 09.04.2022 | 17:27
SON DAKİKA: Malatya’da 5,2’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 05:20
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 01:50
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 00:11
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 09.04.2022 | 16:15
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 00:35
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 09.04.2022 | 14:25
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 01:00
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 09.04.2022 | 13:09
Bursa’da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 00:16
Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 09.04.2022 | 13:29
İstanbul’da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü... 02:09
İstanbul'da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü... 09.04.2022 | 13:34
Midye avcıları suçüstü yakalandı! 00:08
Midye avcıları suçüstü yakalandı! 09.04.2022 | 13:30
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan ’Törpü’ operasyonu kamerada! 5 gözaltı 02:23
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı 09.04.2022 | 13:00

Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonutlar tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre B., durak yanında henüz ismi belirlenemeyen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus Emre B. şahıslar tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Emre B'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA