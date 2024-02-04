İki grup arasındaki yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 04.02.2024 | 10:39 Bursa’da servis ile otomobil sürücülerinin yol verme kavgasına servis içerisindeki yolcular dahil oldu. Sokak ringe döndü. O anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis sürücüsü ile otomobil sürücüsü yolda tartıştı. İki şoförde benzinliğe araçlarını çekerek sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Servisteki yolcularda kavgaya dahil olunca sokak ringe döndü. Benzinlik çalışanları kavgayı zor ayırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.