İki grup birbirine girdi, kavgayı ayırmak için ezan okudu | Video
Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
KAVGAYI AYIRMAK İÇİN EZAN OKUDU
Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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