İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video

Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri, eline aldığı tahta sandalyeyi tartıştığı kişinin sırtında defalarca vurarak kırdı.

Adapazarı ilçesi Şal Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri eline aldığı tahta sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtına defalarca vurarak parçaladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun kavga etmesi, bir kişinin elinde bulunan tahta sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtına defalarca vurarak parçalaması yer alıyor.