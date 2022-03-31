İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti | Video

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzeri trafikte kavga eden sürücüler, zaman zaman saniyelerle yarışan ambulansın ilerlemesine engel oldu. Trafikte kavga yüzünden ambulans ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.