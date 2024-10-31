Video Yaşam İki hırsız, çalışanı tokatlayıp cep telefonu çaldı | Video
İki hırsız, çalışanı tokatlayıp cep telefonu çaldı | Video

İki hırsız, çalışanı tokatlayıp cep telefonu çaldı | Video

31.10.2024 | 13:27

Kağıthane'de tütün mamulleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük 2 şüpheli, sigara fiyatlarını sorduktan sonra tezgahı karıştırıp dans ederek ilginç hareketler yaptı. Şüphelilerden biri çalışanla tartışıp tokat atarak kaçtı. Çalışan kendisine tokat atan şüphelinin arkasından koşarken diğer şüpheli de tezgahın üzerindeki telefonu çaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 29 Ekim Salı günü saat 14.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük iki kız, sigara almak için tütün mamulleri satan bir dükkana girdi. Çalışan Mazlum B.'nin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri tezgahları karıştırmaya başladı. Diğeri ise kendi cep telefonunu tezgahta duran başka bir cep telefonunun üstüne koydu. Daha sonra sigara içmeye başlayan şüphelilerden biri aynanın karşısına geçerek dans etti.

DANS EDİP ÖZÇEKİM YAPTI
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçerek sandalyeye oturdu. O sırada özçekim de yapan şüphelileri fark eden çalışan, sandalyede oturan şüpheliye kalkmasını ve tezgahın arkasına geçmesini söyledi. Çalışanın davranışından rahatsız olan şüpheli, 'kendini bir şey sanıp havalanma' diyerek tepki gösterdi.

ÇALIŞANI TOKATLAYIP TELEFONU ÇALDI
Bunun üzerine yerinden kalkan çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itti. Şüpheli ise çalışana tokat attı ve dükkandan koşarak kaçtı. Çalışan da kendisine tokat atan şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada diğer şüpheli de tezgahta bulunan cep telefonunu ve bir paket sigarayı çalarak uzaklaştı. Tezgahın üzerindeki telefonun çalındığını fark etmeyen çalışan dükkana geri geldi. İki şüpheli tekrar sokakta buluşarak hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'BEN ARKADAŞINI KOVALARKEN ÇALDI'
Olayla ilgili konuşan Mazlum B., "İlk önce gelip kafamı karıştırmaya çalıştılar. Onlardan önce gelen müşterim telefonunu burada unutmuştu. Şüpheliler de kendi telefonunu müşterinin telefonunun üstüne koyup çaldı. Beni oyaladılar zaten sigara fiyatlarını soruyorlardı. Sonra ben yanındaki arkadaşıyla tartışıp kovalayınca arkamdaki kızı unuttum. O da telefonu çalıp kaçtı. Kovaladığım kız sonra gelip arkadaşını sordu. Daha sonra buluşup kaçtılar" dedi.

Öte yandan cep telefonunun sahibinin emniyete giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.

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