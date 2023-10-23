İki ildeki devre mülk dolandırıcılığında 10 gözaltı | Video
Bursa ve Yalova'da 16 devre mülk sahibinden, 'Yerlerinizi yüksek fiyata yabancı turistlere satacağız' diyerek, 'tanıtım parası' adı altında ücret alarak dolandıran 10 şüpheli, operasyon ile yakalandı.
TANITIM YAPILAN OTELE BASKIN
Ekipler, şüphelilerin kendilerini zengin göstermek için kaldıkları 5 yıldızlı otellerin toplantı salonlarını kiraladığını ve aynı zamanda mağdurları ikametlerinden lüks otomobiller ile alarak otele getirdiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından, 19 Ekim'de Bursa'da tanıtım yapılan otele baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve tanıtım toplantısı yaptıkları salonda yapılan aramalarda, şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller ele geçirildi. Polis, daha sonra Bursa'da 2, Sakarya'da 2 ve Düzce'de 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
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