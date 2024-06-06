Video Yaşam İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video
İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video

İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video

06.06.2024 | 10:04

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçiren silahlı kavga olayı 3 Haziran Pazartesi günü Esenyurt İlçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; M.C.A. isimli bir kişi; evlerine gitmekte olan D.K. ve E.D. isimli iki kadını sözlü olarak taciz etti. Vatandaşların tepki gösterdiği tacizci M.C.A., silahla tehdit ve hakaretlerde bulundu. Tacizci M.C.A. polisler tarafından gözaltına alındı. Üzerindeki ruhsatsız silaha ve altı mermiye el konuldu. “Tehdit, Cinsel Taciz ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na Muhalefet” suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen tacizci M.C.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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