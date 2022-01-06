İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video

Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden karşı istikamete doğru giden F.A., idaresindeki kamyonet ile aynı istikametten gelen M.K.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerden F. A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.