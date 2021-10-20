İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü

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SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak (36) ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal (43), 15 dakika arayla yaşamlarını yitirdi. Ünal ile Yamak, yan yana toprağa verildi.
Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal, 1,5 ay önce rahatsızlandı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan kardeşler evde tedaviye alındı. Bir süre sonra durumları ağırlaşan Elif Aydın Yamak ile İlknur Ünal, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren İlknur Ünal ve kardeşi Elif Aydın Yamak, dün 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti.
Evli ve 4 çocuk annesi İlknur Ünal ile evli ve 1 çocuk annesi Elif Aydın Yamak, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Sefalı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.