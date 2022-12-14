Video Yaşam İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video
İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

14.12.2022 | 19:20

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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada iki kardeşin öldürülme anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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