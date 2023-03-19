İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu | Video
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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