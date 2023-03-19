Video Yaşam İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu | Video
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu | Video

İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu | Video

19.03.2023 | 22:58

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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