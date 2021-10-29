Video Yaşam İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video
İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video

İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video

29.10.2021 | 15:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video 00:51
İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video 29.10.2021 | 15:15
Bursa’da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada 00:16
Bursa’da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada 29.10.2021 | 12:19
Telefonla arayıp ’savcıyım’ dedi... Yaşlı vatandaşı 351 bin TL dolandırdı! 00:28
Telefonla arayıp 'savcıyım' dedi... Yaşlı vatandaşı 351 bin TL dolandırdı! 29.10.2021 | 14:42
İki müteahhidin ’tapu oyunu’ şok etti! 03:32
İki müteahhidin 'tapu oyunu' şok etti! 29.10.2021 | 14:24
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı 00:48
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 14:18
Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı 00:52
Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı 29.10.2021 | 14:08
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı 03:04
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı 29.10.2021 | 13:48
Amatör balıkçının lüfer heyecanı...İlk kez balık yakaladı böyle sevindi 00:29
Amatör balıkçının lüfer heyecanı...İlk kez balık yakaladı böyle sevindi 29.10.2021 | 13:31
Malatya’daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama 00:42
Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama 29.10.2021 | 13:31
Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 00:50
Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 29.10.2021 | 13:03
Depremzede çocuklar ’kumlu ev’i unutamıyor 06:18
Depremzede çocuklar 'kumlu ev'i unutamıyor 29.10.2021 | 11:51
Son dakika: Gebze’de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı 01:53
Son dakika: Gebze'de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı 29.10.2021 | 12:47
Müge Anlı’da Pilsen Pirpor cinayeti olayıda son dakika: Müge Anlı’dan tepki Bizim elimize bıraksınlar... Düzgün yaşayın! 11:22
Müge Anlı'da Pilsen Pirpor cinayeti olayıda son dakika: Müge Anlı'dan tepki "Bizim elimize bıraksınlar... Düzgün yaşayın!" 29.10.2021 | 11:34
Edirne’de işyeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı 02:05
Edirne’de işyeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı 29.10.2021 | 11:25
Elazığ’da park halindeki minibüs alev alev yandı 02:51
Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı 29.10.2021 | 11:23
İstanbul Sultangazi’de iş yeri hırsızların uğrak noktası olan iş yeri kamerada 04:41
İstanbul Sultangazi'de iş yeri hırsızların uğrak noktası olan iş yeri kamerada 29.10.2021 | 10:06
Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor 02:35
Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor 29.10.2021 | 11:02
Nevşehir Kapadokya’da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı 04:09
Nevşehir Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı 29.10.2021 | 10:06
Müge Anlı Son Bölüm 29 Ekim 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’dan tepki Bu cinayet fail meçhul kalmayacak 17:07
Müge Anlı Son Bölüm 29 Ekim 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan tepki "Bu cinayet fail meçhul kalmayacak" 29.10.2021 | 11:03
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video 00:16
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video 29.10.2021 | 11:03

Antalya’da iki katlı müstakil bir evde başlayan yangında mahsur kalan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, çatıdan oturma odasına düşen alevler sebebiyle yaşanan panik anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir evin çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. Alevler bu sırada çatıdan evin içine dökülmeye başladı. Koltuk, perde ve halı alevlere teslim oldu. Yoğun duman altında kalan evde vatandaşlar bir kişiyi kurtardı. İki kadının evin içinde yaşadığı panik anları ve minder taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İçeri giren bir vatandaş, "Başka kimse yok değil mi evde, evde kimse yok değil mi" diye seslendi. Bir kadının ise yoğun duman altında çatıda olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evde maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA