İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar | Video
İstanbul’da 17 yaşındaki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından iki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.
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