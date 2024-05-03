İki kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü adliyede | Video 03.05.2024 | 15:45 Aksaray’da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 6’sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah erken saatlerde Ankara Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten İstanbul istikametine giden H.S. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Aksaray'a bağlı Babakonağı mevkiinde iddialara göre sürücüsünün uyuklaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 6'sı ağır 40 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsü de diğer yaralılarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi sürecinin tamamlanması üzerine öğleden sonra taburcu edildi. Hastanede jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.S. jandarmadaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.