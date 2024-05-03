İki kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü adliyede | Video
Aksaray’da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 6’sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.
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