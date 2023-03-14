İki kişiye çarpıp kaçan alkollü kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpıp kaçan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken vatandaşların yardımıyla ambulansa konulan Ramazan Cengiz ve Muhammet Hanifi Çınar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bacaklarında kırıkların meydana geldiği öğrenildi. Korkunç kaza sonrası aracın sağ aynasının parçaları olay yerinde kalırken, kazaya sebebiyet vererek olay yerinden kaçan Eda B.'nin 'Aracı ben değil arkadaşım kullanıyordu' yalanını ise kısa sürede güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıkardı.
154 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Arkadaşının aracını ödünç alarak yaralamalı kazaya sebebiyet veren kadın sürücü, yakalanmasının ardından kısa süreli şok yaşarken, onu teselli etmek ise biraz önce yalan söylediği kadın polislere kaldı. Polisin yaptığı alkol testinde 154 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
00:48
02:37
Balayındaki çift kaldıkları otel odasında ölü bulundu | Video 14.03.2023 | 16:12
04:46
Fatih'te kuran kursunda çıkan yangın korkuttu | Video 14.03.2023 | 16:12
01:49
Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.03.2023 | 14:37
03:11
Motosiklet satış bayisinde 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede | Video 14.03.2023 | 15:34
03:36
Küçükçekmece'de inşaatta cesedi bulunmuştu: 3 kişi gözaltına alındı | Video 14.03.2023 | 15:27
10:23
02:01
Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video 14.03.2023 | 14:47
00:29
02:01
05:14
Alman vatandaşı bu kez de köpekle birlikte otomobili çaldı | Video 14.03.2023 | 14:31
00:40
Esenyurt'ta binanın çatısında yangın çıktı | Video 14.03.2023 | 14:30
00:24
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 14.03.2023 | 14:30
00:43
İzmir'de bir haftada 75 zehir operasyonu: 56 tutuklama | Video 14.03.2023 | 14:07
03:56
Kaçırmaya çalıştığı genç kızı sırtından vuran sanığa müebbet istendi | Video 14.03.2023 | 13:47
00:44
SABAH'tan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali Tekrar Kampanyası 14.03.2023 | 13:47
01:33
01:17
İranlı sahte polisler turistin parasını böyle gasp etti | Video 14.03.2023 | 12:34
02:16
Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler | Video 14.03.2023 | 12:34