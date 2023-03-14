İki kişiye çarpıp kaçan alkollü kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 14.03.2023 | 16:18 Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpıp kaçan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye önünde arkadaşı Ramazan Cengiz ile yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Hanifi Çınar isimli şahıs bir anda kendilerine doğru hızla yanaşan araçla burun buruna geldiler. 2 kişi son hamleyle aracın altında kalmaktan yaralanarak kurtulabildiler. Kaza sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karışan 20 yaşındaki araç sürücüsü Eda B. ise polis ekiplerinin soluk kesen takibi sonucu, kazaya karışan araçla birlikte saklandığı yerden yakalandı.Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken vatandaşların yardımıyla ambulansa konulan Ramazan Cengiz ve Muhammet Hanifi Çınar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bacaklarında kırıkların meydana geldiği öğrenildi. Korkunç kaza sonrası aracın sağ aynasının parçaları olay yerinde kalırken, kazaya sebebiyet vererek olay yerinden kaçan Eda B.'nin 'Aracı ben değil arkadaşım kullanıyordu' yalanını ise kısa sürede güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıkardı.Arkadaşının aracını ödünç alarak yaralamalı kazaya sebebiyet veren kadın sürücü, yakalanmasının ardından kısa süreli şok yaşarken, onu teselli etmek ise biraz önce yalan söylediği kadın polislere kaldı. Polisin yaptığı alkol testinde 154 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.