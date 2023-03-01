İki kişiyi öldürdü, birisinin cesediyle 200 kilometre yolculuk yaptı | Video

Bursa'da bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptı. Bursa Polisi'nin plakasını bildirdiği otomobille İstanbul'da yakalanan katil zanlısının kullandığı otomobilin bagajından eczacının battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. Zanlı yakalanıp Bursa'ya getirildi.