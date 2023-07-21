İki kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Adana’da iki kişiyi sokakta öldürdüğü öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay'ın, Aydın Daş'a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği, bunun üzerine küfürleştikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda silahlı çatışmaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan 6 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
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