İki kız çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada! | Video

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki çocuk ölümden döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çocukların bulunduğu apartmanın bahçesine uçtu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.