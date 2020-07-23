Video Yaşam İki kız çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada! | Video

İki kız çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada! | Video

İki kız çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada! | Video
23.07.2020 | 19:59

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki çocuk ölümden döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çocukların bulunduğu apartmanın bahçesine uçtu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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