İki kız kardeşe otobüste taciz ve saldırı iddiası | Video

Kahramanmaraş'ta Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, halk otobüsünde iki kişinin sözlü tacizi ve saldırısına uğradığını iddia etti. Şahısların otobüste alkol alıp sigara içtiğini ileri süren kardeşler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakılırken, kardeşler karara isyan etti. Şeyma Pak, tacizcinin eliyle ağzını kapatarak susturma çalıştığını anlatırken, Büşra Pak ise, ''Ağzı burnu çok güzelmiş, çok güzelsin'' şeklinde tacize uğradığını söyledi.