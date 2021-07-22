İki kız kardeşe otobüste taciz ve saldırı iddiası | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
İki kız kardeşe otobüste taciz ve saldırı iddiası | Video 22.07.2021 | 19:14
01:38
02:14
02:08
Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı | Video 22.07.2021 | 16:02
00:53
2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor | Video 22.07.2021 | 16:02
06:01
05:26
SON DAKİKA: İstanbul Şile'de 1 ölü 2 kayıp! O bölgelerde yasaklandı... 22.07.2021 | 15:49
00:40
Motosiklete çarpan otomobil şarampole böyle devrildi | Video 22.07.2021 | 15:10
03:25
Adana'da 300 civciv ölüme terk edildi | Video 22.07.2021 | 14:51
01:30
Boğulma tehlikesi geçiren babayı suya atlayan iki oğlu kurtardı | Video 22.07.2021 | 14:50
00:10
00:21
Seyir halindeki kamyonete böyle çarptı | Video 22.07.2021 | 14:26
00:24
Ukraynalı turistlere hırsızlık şoku | Video 22.07.2021 | 14:26
00:15
05:42
02:48
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar | Video 22.07.2021 | 13:51
00:39
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi | Video 22.07.2021 | 13:45
03:29
00:34
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiyi böyle püskürttü | Video 22.07.2021 | 13:07
Kahramanmaraş'ta Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, halk otobüsünde iki kişinin sözlü tacizi ve saldırısına uğradığını iddia etti. Şahısların otobüste alkol alıp sigara içtiğini ileri süren kardeşler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakılırken, kardeşler karara isyan etti. Şeyma Pak, tacizcinin eliyle ağzını kapatarak susturma çalıştığını anlatırken, Büşra Pak ise, ''Ağzı burnu çok güzelmiş, çok güzelsin'' şeklinde tacize uğradığını söyledi.