Video Yaşam İki kolunu mantı makinesine kaptıran Sevim Nur, protez kol istiyor | Video
İki kolunu mantı makinesine kaptıran Sevim Nur, protez kol istiyor | Video

İki kolunu mantı makinesine kaptıran Sevim Nur, protez kol istiyor | Video

22.11.2021 | 09:32

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Kayseri'de yaşayan üniversite öğrencisi Sevim Nur Türkmen (21) yaz tatilinde okul masraflarını karşılamak için çalıştığı mantıcıda iki kolunu birden mantı makinesine kaptırdı. Kolları dirsek üzerinden kopan Sevim Nur Türkmen, protez kol alabilmek için yardım bekliyor.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sevim Nur Türkmen, yaz tatilinde hem ailesine katkı sağlamak hem de okul masraflarını çıkarmak için mantıcıda işe girdi. Okulunu bitirip iş hayatına atılmanın hayalini kuran Sevin Nur'un hayalleri işyerinde geçirdiği kazayla yerle bir oldu.

İKİ KOLU DA KOPTU

Melikgazi İlçesi Mim-Sin mahallesinde yaşayan Sevim nur Türkmen, 13 Ağustos'ta kolunu mantı makinesinin merdanesine kaptırdı. Sağ kolunu kurtarmak isterken sol kolunu da makineye kaptıran Sevim'in iki kolu da koptu. Kaldırıldığı hastanede kopan kolları ağır hasar aldığı için yerine dikilemeyen Sevim Nur, o günden sonra engelli kaldı. Tamamen annesine bağımlı olarak yaşayan Sevim Nur'un umudu ise yurtdışından alınması gereken protez kollar oldu.

BEBEK GİBİ ANNEME BAĞIMLI YAŞIYORUM

İki kolunu birden kaybetmesiyle birlikte hayatının alt üst olduğunu belirten Sevim Nur Türkmen; "5 ay önce yaz tatilinde çalışmaya başlamıştım. Üniversiteye gitmeden harçlığımı çıkartmak ve sigorta başlangıcımı yaptırmak için işe başlamıştım. 3 ay önce talihsiz bir olay yaşadım. Makine temizliği sırasında kollarımı makineye kaptırdım. Çok zor zamanlar geçirmeye başladım. Hayatım alt üst oldu. Bebek gibiyim şuan anneme bağımlı yaşıyorum. İki kolum da olmadığı için kendimi çok kötü hissediyorum. Biran önce protezlerime kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

"UMUDUM BİYONİK PROTEZ"

Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen protez kolların parmak fonksiyonunun bulunmadığını ve her birinin ağırlığının 5 kilo olduğunu belirten Sevim Nur Türkmen; "Protez için yardım kampanyası başlatmak için valilikten izin gerektiğini öğrendik. Evrakları valiliğe verdik. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan ret yazısı geldi. Şimdi sesimi duyurmaya çalışıyorum. İstediğimiz protez biyonik bir protez. Bunu SGK karşılamıyor. Bizim almak istediğimiz protez biyonik elektronik kontrollü protez. Bu protezde parmaklarımı hareket ettirebiliyorum. SGK'nın karşıladığı protez ise her biri 5'e kilo. Ben zaten 45 kiloyum. Ben hayatıma birine bağımlı olmadan devam edebilmek istiyorum. Buradan hayırseverlere ve işadamlarına sesleniyorum. Bir an önce bana yardım edip protezlerimi alırlarsa çok sevinirim. Çünkü böyle yaşamak gerçekten çok zor" diye konuştu.

"HAYIRSEVERLER SESİMİZİ DUYSUN"

Sevim Nur Türkmen'in babası Hazma Türkmen ise "Valilik aracıyla izin alıp yardım kampanyası başlatmak istemiştik. Olumsuz cevap gelince ne yapacağımız şaşırdık. Çocuğumun iki kolu da ampute oldu. Kızımın tekrar eğitimine devam edebilmesi, işlerini yapabilmesi için biyonik diye tabir edilen elektronik kontrollü cihazlara ihtiyacımız var. Bu konuda hayırseverlere sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

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