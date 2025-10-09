İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video
Hatay’da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
