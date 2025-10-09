Video Yaşam İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video
09.10.2025 | 10:03

Hatay’da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Ara yoldan ana caddeye çıkan motosiklet karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada; 2 motosiklette bulunan 3 kişi yere savruldu. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
