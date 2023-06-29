Video Yaşam İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

29.06.2023 | 08:37

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan M. idaresindeki otomobil ile Yasin S. idaresindeki otomobil Osmancık Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddeti ile Yasin S. idaresindeki otomobil takla atarak orta refüje çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yaralanan sürücüler ve takla atan araçta yolcu olarak bulunan Battal İ. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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