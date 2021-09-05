İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı | Video

Manisa’da önce park halindeki otomobile ardından önünde seyreden başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kazadan 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan araç ile önünde seyreden Feyyaz A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan 2 otomobil refüjün korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Feyyaz A. yaralanırken, kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen aracından çıkıp, yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.