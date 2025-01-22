Video Yaşam İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı | Video
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı | Video

İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı | Video

22.01.2025 | 16:12

Batman’da iki otomobilin çarpıştığı,2 kişinin yaralandığı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi 4053'üncü Sokak'ta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 59 ADT 334 ve 20 J 0092 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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