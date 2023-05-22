İki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra sürücülerden biri kaçtı: 1 yaralı
AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i araç içinde sıkışırken, diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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