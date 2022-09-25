Video Yaşam İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video
İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video

İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video

25.09.2022 | 14:42

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Konya'da trafiğe açık caddede iki otomobilin karşılıklı olarak drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen iki otomobil, trafiğe açık caddede karşılıklı drift attı. Uzun bir süre kendi etraflarında dönen iki otomobilin drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin cadde ortasında drift attığı ve bu sırada sokaktan çıkan hafif ticari aracın araçların durmasını beklediği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücüler, daha sonra bulundukları yerden ayrılıyor.

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