İki sürücünün yol verme inadı kamerada | Video
Bursa'da iki otomobil sürücüsünün trafikteki inatlaşması, tehlikeli anlara sahne oldu. Birbirlerine yol vermek istemeyen iki sürücü, kilometrelerce süren tehlikeli bir takiple hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske attı.
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