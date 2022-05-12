Video Yaşam İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video

İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video

12.05.2022 | 10:22

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Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya böyle yansıdı.

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Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde dün öğlen saatlerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti. Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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