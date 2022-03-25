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OTOMATİK OYNAT
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Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 25.03.2022 | 09:56
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Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 25.03.2022 | 09:19
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İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 25.03.2022 | 09:19
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Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 25.03.2022 | 08:47
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Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 24.03.2022 | 18:48
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Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 24.03.2022 | 15:25
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Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü | Video 24.03.2022 | 15:46
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Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:46
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Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:44
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Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 24.03.2022 | 15:21
Mardin’de bir TIR, önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.