Video Yaşam İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video

İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video

06.07.2023 | 16:13

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ikinci el satış yapan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ikinci el satış yapan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. Ömer O.'ya ait ikinci el satışı yapılan iş yerinde yangın meydana geldi. Depoda kaynak yapıldığı sırada kıvılcımın sıçraması üzerine başlayan yangını fark eden çevredekiler duruma müdahale etti. Kısa sürede büyüyen kıvılcım büyüdü. Müdahale edilmesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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